Hengelose ‘ijsberen’ Gerda (70) en Annemieke (71) spelen scènes over 100-jarig Tuindorpbad

Ze zijn zelf ‘ijsberen’: dames die weer en wind trotseren en hun baantjes blijven trekken in het 100-jarige Tuindorpbad. Gerda Keur (70) en Annemiek Rensink (71) zijn zwemsters die aan het eind van het seizoen iets bijzonders doen. Bont gekleed in het water springen of gezamenlijk reisjes maken. Een hecht clubje badgasten in die bijzondere Hengelose spartelvijver, in de vroegere Storkwijk.