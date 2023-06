Hengelose pedofiel Marthijn U. in Ecuador veroordeeld tot 10 jaar cel

Voorlopig geen azc in Enschede: raad en college komen er niet uit

Enschede is weer terug bij af. Nu blijkt dat de stad geen enkele garanties kan krijgen als het gaat om de opvang van asielzoekers, begint het gesteggel opnieuw. De raad en het college komen er samen maar niet uit. En dat is een probleem, want de tijd dringt.