Hengelose Sosan Rashidi (18): ‘Als politie kleine zaken laat zitten, worden het grote problemen’

Zo komt het nieuwe zwembad in Almelo eruit te zien

ALMELO - De contracten met de bouwpartners zijn getekend. De ontwerpen in de eindfase. In augustus wordt het oude sportparkcomplex gesloopt waarna op dezelfde plek een gloednieuwe zwemaccommodatie met sporthal wordt neergezet. De beelden hieronder bieden een fraai kijkje in en om het toekomstige Almelose zwempaleis.

1 februari