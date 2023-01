Hengelose wethouders accepteren uitnodiging roeiclub: ‘We houden de boot zeker niet af’

Allereerst hartelijk dank voor uw uitnodiging om een roeiclinic bij de Twentse Roeivereniging Tubantia te komen volgen. Burgemeester en wethouders van Hengelo vinden het fantastisch dat wij uw vereniging, met het bericht in Elsevier, een goede PR hebben bezorgd.

Beste stuurlui

Als college roeien wij regelmatig tegen de stroom in, zien wij vaak de beste stuurlui aan wal staan en komen we regelmatig meerdere kapiteins op een schip tegen. Groeien is als roeien, beweeg je niet dan kom je immers stil te liggen. Dat wilt u als roeivereniging niet en dat willen wij als gemeente ook niet.

Boegbeeld

En natuurlijk rekenen wij erop dat ons rijke verenigingsleven in Hengelo ook profiteert van onze ambities. Met onze groeiambities zijn wij het boegbeeld van een ambitieuze stad. En dat willen we weten. En ik kan u verzekeren dat we in Hengelo goed op koers liggen!

In Hengelo hebben we een ‘fantastische boot met uitstekende riemen’. Dat is ook wat Elsevier Weekblad in diverse onderzoeken en ranglijsten (economie, wonen) bevestigd. Wij roeien graag al het gedoe van ons af, we houden de boot dus zeker niet af. Hopelijk missen wij de (uw) boot niet! Wij accepteren uw uitnodiging daarom graag. Met veel plezier monsteren wij, het college van Hengelo, aan voor een gezellige en behouden vaart in een van uw boten op het Twentekanaal. Tot gauw!

Hanneke Steen en Gerard Gerrits