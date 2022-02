Henk (64) uit Enschede zit in de WW, solliciteert en wil werken: ‘Maar niet voor een hongerloon’

Toneelver­sie Bonita Avenue moest per se in Enschede in première gaan: ‘Vuurwerk­ramp is een eeuwig litteken’

ENSCHEDE - De toneelversie van Bonita Avenue, de bestseller van Peter Buwalda, moest per se in Enschede in première gaan. „Omdat de vuurwerkramp de aanjager is van alles.”

12 februari