Henk Bernhardt, koning van de Twentse amusementsmuziek, stopt ermee: ‘Goede muziek vergeet je nooit’

Enschedese graffiti-verwijde­raar beleefde topdrukte dankzij coronaver­zet

ENSCHEDE - Het Enschedese bedrijf No Tags maakte overuren in coronatijd om alle anti-coronagraffiti te verwijderen. Bij het boerenprotest wordt tot nu toe weinig verzet gepleegd met verfbussen. De veelbesproken muur bij het stadhuis in Almelo uitgezonderd.

31 juli