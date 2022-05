Hennepfamilie uit Twente na maandenlang onderzoek in boeien geslagen: ‘Ze werden onaantastbaar’

Aangeklopt

Wat de mannen in het slaapkamerraam niet weten, is dat ze eerste rij staan bij een grote opsporingsactie van de politie in deze regio. Want de woningen in de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede, waar zij zicht op hebben, zijn slechts enkele van de twaalf panden die deze ochtend doorzocht worden.



Overal tegelijk viel de politie rond zes uur binnen, vertelt de Twentse recherchechef Arjan Derksen, zes personen werden gearresteerd. „We hebben op onze manier aangeklopt.”



De voorbereiding op die actie begon maanden geleden al, in juni 2021. Aanleiding waren signalen vanuit de buurt, van wijkagenten en andere betrokkenen, over overlast, intimiderend gedrag en bedreigingen. En over hennep, de business waar de familie R. de afgelopen jaren een lucratieve handel in heeft opgebouwd.