Henny (89) uit Enschede wil erkenning voor haar vader en 133 andere Jehova’s die stierven in de oorlog: ‘Hun namen worden niet genoemd’

Ze is 7 als ze hem voor de laatste keer ziet. Op de binnenplaats van het Huis van Bewaring in Zwolle, op weg naar haar moeder, hoort ze opeens zijn stem. „Ik hoorde mijn naam en draaide me om. Hij werkte op dat moment in de keuken. Mijn ouders zaten daar allebei gevangen. Ik weet niet of hij me nog wat gezegd heeft. Zelfs zijn gezicht herinner ik me niet meer. Hij gaf me een appel. We hebben hem nooit meer teruggezien.”