Henrie W., alias ‘Grote Wolf’, staat op een dodenlijst, maar weet niet uit welke hoek het gevaar komt

Twents liquidatieprocesTegen Henrie W. (42) en Maurits R. (29) zijn bij het gerechtshof opnieuw jarenlange gevangenisstraffen geëist voor hun rol bij een aantal liquidatiepogingen in de Twentse onderwereld. De oudste van de twee broers, alias Grote Wolf, moet als het aan het OM ligt 25 jaar de cel in en kleine Wolf zou 14,5 jaar de cel in moeten.

Het gerechtshof had twee dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in hoger beroep, maar redde het de zaak donderdag in zijn geheel te bespreken.

In december 2019 werden de twee door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot de maximale straffen voor de waslijst aan gewelddadige moordpogingen in opdracht van de zelfbenoemde godfather Simo D. en zijn criminele partner Marcus T. Het was D. die een oorlog tegen de verboden motorclub Satudarah was begonnen en de twee broers waren de soldaten, zo denkt justitie.

Er werden in die strijd een kapper in brand gestoken en een man in Gronau werd met kogels doorzeefd. Ook werden panden waar leden van de motorclub zich ophielden beschoten.