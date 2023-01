Heracles hult zich in stilzwijgen over komst Italiaanse spits

Op de dag van de opening van de wintertransferperiode zingt de naam van de toekomstige spits van Heracles in het rond op de sociale mediakanalen. De geruchten lijken te worden bevestigd door de Italiaanse media, die melden dat Antonio Satriano het beloftenteam van AS Roma gaat inruilen voor Heracles. De spits is met negen goals in twaalf duels dit seizoen topscorer in de zogeheten Campionato Primavera.