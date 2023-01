Heracles verliest koppositie na pijnlijke afstraffing tegen PEC Zwolle

Heracles is de koppositie in de eerste divisie kwijt. De Almelose formatie verloor zondagmiddag in eigen huis de kraker tegen PEC Zwolle. De bezoekers bezorgden de ploeg van trainer John Lammers een pijnlijke afstraffing: 0-3.

De verwachtingen vooraf waren hooggespannen. Lang was er uitgekeken naar de return tegen PEC Zwolle. De lijstaanvoerder in eigen huis tegen de nummer twee uit de provinciale hoofdstad. Die de eerste ontmoeting met 3-2 hadden weten te winnen. Heracles was er op gebrand die nederlaag goed te maken, maar de Almeloërs slaagden daar allerminst in.

Na de eerste 45 minuten voetballen keek Heracles al tegen een 3-0 achterstand aan. In een levendige eerste helft kregen beide ploegen diverse kansen, maar waren het de bezoekers uit Zwolle die er het best mee omgingen. Heracles verzaakte hierin. Nikolai Laursen had na vijf minuten spelen al de 1-0 op zijn schoen, maar PEC-keeper Japser Schendelaar wist in een één-tegen-éénsituatie de bal uit zijn doel te houden. Dat lukte hem ook in de 28ste minuut, toen Laursen opnieuw een dot van een mogelijkheid had om de score voor Heracles te openen.

Grootste moeite

Op dat moment had PEC al voor de eerste maal in Almelo het net gevonden. In de achtste minuut krulde Samir Lagsir van net buiten de zestien de bal fraai langs Heracles-doelman Michael Brouwer: 0-1. De gastheren hadden de grootste moeite het spel op het middenveld onder controle te krijgen, terwijl voorin het vizier van de aanvallers niet scherp stond. PEC-oudgedienden Bram van Polen en Bart van Hintum hadden geen enkele moeite met de - doorgaans - rappe en behendige Heracles-aanvallers Emil Hansson en Laursen.

Waar Heracles er maar niet in slaagde de kansen te verzilveren, had PEC daar weinig moeite mee. Thomas van den Belt, de Zwolse spelmaker, bracht de stand op 0-2. De middenvelder profiteerde van een klutssituatie in het Heracles-strafschopgebied. Via via kwam de bal voor de voeten van Van den Belt, die niet aarzelde en vol uithaalde: 0-2. Dat was in de 35ste minuut, een fase waarin Heracles het spoor helemaal bijster leek te zijn. Vier minuten later kopte Lynnart Thy de 3-0 achter Brouwer. Een pijnlijke afstraffing leek in de maak voor de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

Speldenprikjes

Trainer John Lammers kon niets anders dan ingrijpen. Na de rust liet hij Marko Vejinovic en Samuel Armenteros achter in de kleedkamer. Voor de twee kwamen in het veld Ismail Azzaoui en Aben Nankishi. Het begin van de hervatting was een ware stormloop van Heracles op het doel van PEC, dat echter ongeschonden bleef. De bezoekers leken daarna de wedstrijd weer onder controle te hebben, terwijl Heracles maar bleef zoeken naar dat ene gaatje in de PEC-verdediging. Verder dan wat speldenprikjes kwamen de Almeloërs niet.

Voor Heracles betekende de nederlaag tegen de directe concurrent alweer puntverlies in 2023. Na de 1-1 uit bij Jong AZ, waar de gastheren de gelijkmaker in de laatste minuut van de wedstrijd scoorden, volgde een pijnlijke nederlaag nadat Heracles een paar dagen eerder door GA Eagles in het bekertoernooi waren uitgeschakeld. In de slotfase moest Nankishi, die eindelijk weer eens kon spelen, geblesseerd het veld verlaten. Ook dat nog.

Vrijdag wacht alweer de volgende pittige tegenstander, als Heracles naar Maastricht moet afreizen voor het duel tegen de nummer vier MVV. De voorsprong van Heracles bedraagt tien punten.