Herinnering aan Joodse slachtoffers van razzia in Twente leeft na 81 jaar nog altijd voort

Bij die razzia in 1941 werden uiteindelijk 105 Joodse mannen via het Gemeentelijk Gymnastieklokaal in Enschede gedeporteerd naar het in Oostenrijk gelegen concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd. Niemand overleefde het concentratiekamp, allen werden binnen vier maanden vermoord. Met de razzia in september 1941 in Twente, begon de jodenvervolging.