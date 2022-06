Het bijzondere levensverhaal van Jan van der Hel, de bekendste curator van Twente: ‘Ik raak niet snel uit balans’

Batavia

Karnemelk

„Toen ik in 1959 in Nederland kwam, had ik nog nooit sneeuw gezien of geschaatst. M’n ouders huurden thuis in Loosdrecht een tv. Je gooide er een gulden in en het apparaat werkte. Verbijsterend vond ik dat. En heel gek: in de middag moest je op school verplicht karnemelk drinken. Bah, wat vies! Ik was een vreemde eend in de bijt. Klasgenoten kenden elkaar al jaren. Ik kende niemand. Als kind was ik timide, schuchter. Ik moest hier enorm wennen aan het klimaat en aan een andere manier van leven. Vier maanden later woonden mijn ouders, mijn broertje en ik in Venezuela.”