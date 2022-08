Het buitenbad van Aquadrome in Enschede blijft dicht, maar waar kan je dan wél buiten zwemmen?

ENSCHEDE - Tropische temperaturen boven de 30 graden de komende dagen. Wie verkoeling zoekt in een buitenbad, kan deze zomer alleen niet naar het Aquadrome in Enschede. Maar waar ga je dan wel heen?

Er zijn mogelijkheden zat hier in de omgeving voor een verkoelende plons. Binnen een straal van 30 minuten rijden met de auto ben je bij de volgende zwembaden of zwemvijvers.

Tuindorpbad - Hengelo

Het Tuindorpbad in Hengelo ligt op zo’n twintig minuten afstand van Enschede. Het natuurbad ligt middenin de vooroorlogse wijk Tuindorp. Kijk voor de actuele openingstijden op de website. Een bezoek aan het natuurbad kost € 3,50 voor volwassenen en € 2,50 voor 4 tot 16 jarigen en 65 plussers.

De Mors - Delden

De Mors in Delden is een complex met maar liefst vier buitenbaden en een grote ligweide op 20 minuten afstand van Enschede. Van maandag tot vrijdag is het zwembad geopend van 7:00 tot 20:45 uur, zaterdag van 11:00 tot 16:45 uur en zondag van 10:00 tot 16:45 uur. Een bezoek aan het bad kost €4,70 voor volwassenen en €3,70 voor kinderen tot 18 jaar oud.

Parkfreibad - Gronau

Voor het Parkfreibad in Gronau moet je de grens over, maar het bad ligt op slechts 20 minuten van Enschede. Het heeft meerdere binnen- en buitenbaden met ligweide en is geopend op maandag van 13:00 - 20:00 uur, dinsdag tot vrijdag van 06:00 tot 20:00 uur en het weekend van 08:00 tot 19:00 uur. Een bezoek aan het bad kost €4,50 voor volwassenen en €3,00 voor kinderen tot 18 jaar oud.

Volledig scherm Grote surfdag op Het Rutbeek in Enschede © /

AquAHAUS - Ahaus

Ook het AquAHAUS bad in Ahaus ligt in Duitsland op slechts 30 minuten van Enschede. Naast een binnenbad, heeft AquAHAUS meerdere buitenbaden met een ligweide. Wel hanteert het bad vanwege hoge gasprijzen en een tekort aan personeel aangepaste openingstijden en is het buitenbad alleen geopend bij temperaturen boven de 25 graden. Kijk voor de actuele openingstijden op de website. Een bezoek aan het bad kost €4,50 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen tot 18 jaar oud.

Badepark Bentheim - Bad Bentheim

Badepark Bentheim ligt op 30 minuten rijden van Enschede en heeft een binnenbad, sauna en buitenbad. Op de website van het bad is te zien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Is er een plekje vrij? Kijk dan online voor de actuele openingstijden. Een bezoek aan het bad kost €3,00 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen vanaf 4 jaar oud. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.

Else Am See - Schüttdorf

Een strand waar je in natuurwater kunt zwemmen, nét over de grens bij Duitsland in Schüttforf. Bij Else Am See is entree gratis en binnen 30 minuten vanuit Enschede zit je met je voeten in het zand.

Rutbeek - Enschede

Liever in Nederland blijven en geen zand aan je voeten? Bij de zwemvijver van het Rutbeek in Enschede, is een ligweide. Binnen 15 minuten vouw je je handdoekje uit en lig je in de zon. Ook hier is entree gratis.

Hulsbeek - Oldenzaal

Het Hulsbeek in Oldenzaal is dé plek voor veel jeugdigen in de omgeving. Op 30 minuten rijden van Enschede kan je zonnen, een balletje trappen of skaten, helemaal gratis.

Volledig scherm Het Hulsbeek in Oldenzaal © Wouter Borre