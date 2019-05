Het Enschedese meisje dat nooit op hakken liep en tóch supermodel werd

Woning­brand op derde verdieping in apparte­ment in Enschede

10:59 ENSCHEDE - In een appartement op de derde verdieping aan Genevestraat in Enschede heeft vrijdagmorgen een woningbrand gewoed. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand. De woning is gelegen in de Enschedese wijk Boswinkel.