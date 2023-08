Het favoriete woord van Michel Hasselerharm: Loat mer kuuln, maar hou de bocht in het oog

Even geen bingo bij Holland Casino in Enschede: forse verbouwing naar plan van architect uit Las Vegas

Holland Casino in Enschede begint over een weekje met een ingrijpende verbouwing. Het casino blijft wel open, maar alles wordt tijdens de klus wat in elkaar geschoven. Het werd tijd, zegt manager Rolf Paapst. „Na 21 jaar is onze uitstraling gedateerd en is sprake van achterstallig onderhoud.”