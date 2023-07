Het fietspontje over de Vecht piept en kraakt

Film Enschedese Synagoge geeft indringend beeld van joods verleden: ‘Goed dat het is vastgelegd’

Het had een gefilmde rondwandeling moeten worden, maar het werd veel meer. In de voetsporen van een joods verleden, een film gemaakt in opdracht van de Enschedese Synagoge, laat niet alleen zien wat er nog resteert van dat ooit zo rijke verleden maar vooral ook wat er allemaal is verdwenen. „De wonden zullen altijd blijven.”