Het geheim van restaurant Habibi in Enschede? De hele familie helpt mee: ‘Recepten zijn van mama en m’n neef staat in de keuken’

Schuif bij Raffi Mousa aan tafel en het ene na het andere familielid komt aanwaaien in zijn restaurant. Zus Nelly. Oom Sabri. Vader Yousef. En allemaal vertellen ze hetzelfde. Raffi was altijd al anders dan z’n oudere broer en zus. Onrustig en ondernemend. Vroeger stond hij zelf in de keuken. Raffi: „Maar als je in de horeca hogerop wilt komen, moet je iets voor jezelf beginnen.” En dus opende hij in 2018 Habibi aan de Wethouder Beversstraat. Een groot Libanees restaurant met 260 zitplaatsen. Zijn zus Nelly krijgt nog buikpijn als ze eraan terugdenkt. „Oh nee, dachten we met z’n allen. Doe het niet! Dit is een veel te grote stap.”