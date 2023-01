Het is afgeschreven, maar toch wil Tubbergen nog 1,5 ton investeren in het gemeentehuis: hoe zit dat?

TUBBERGEN - Er wordt in Tubbergen al jaren gesproken over de bouw van een nieuw gemeentehuis. Toch is er nu 140.000 euro gevraagd om in het verouderde, huidige pand te steken. De lijst met gebreken wordt namelijk te lang.

Het sanitair is niet hygiënisch meer. De technische installaties van bijvoorbeeld de toegangsdeur zijn toe aan vervanging. En zo is in het gemeentehuis van Tubbergen nog veel meer achterstallig onderhoud. Om er veilig te kunnen werken, moet het een en ander worden opgeknapt. Kosten: 140.000 euro.

Het is zuur voor het zittende college en de belastingbetaler, om de raad te vragen nog bijna 1,5 ton in het oude, afgeschreven gemeentehuis te investeren. Het kan niet anders, want naar verwachting moet Tubbergen nog een aantal jaar gebruik blijven maken van het gebouw aan het Raadhuisplein.

Toekomstbestendig

Een nieuw gemeentehuis wordt onderdeel van de herinrichting van het centrum in het dorp Tubbergen. Maar er is nog niet eens een keuze gemaakt voor het uiteindelijke scenario voor die herinrichting, met eventueel de bouw van een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis.

De lokale overheid moet voor een veilige werkomgeving zorgen. Maar dat is nu eigenlijk niet meer het geval. De lijst met problemen in het gemeentehuis is lang: de complete, technische installatie is afgeschreven, de ventilatie, verwarming, koeling, water en riolering, de brandmeldinstallatie en inbraak detectie. Het toilet is niet fris meer, net zoals de tegels op de vloer. Het gemeentehuis is geen aangename werkplek meer. Het komt de dienstverlening aan de burgers niet ten goede.

Te kostbaar

Hoewel het gemeentehuis van energielabel E naar B is gegaan (C is de minimale eis voor gebouwen), kan het pand alles behalve duurzaam worden genoemd. Bij de gebreken horen ook de schil, het dak en de gevel die niet goed zijn geïsoleerd. In het voorstel om problemen te verhelpen, zijn deze onvoldoende geïsoleerde onderdelen niet meegenomen, want veel te kostbaar. Dat geldt ook voor de technische installaties, daar wordt alleen ingegrepen als onderdelen stuk gaan. Het onderhoud is minimaal.

Veiligheid

Al met al is sprake van lapmiddelen: zaken worden met zo min mogelijk kosten aangepakt en onderdelen alleen vervangen als het echt niet anders kan. De kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud komen uit de reserve groot onderhoud.

Ondanks de minimale inspanningen op gebied van onderhoud, denkt het college dat daarmee de veiligheid is gegarandeerd voor enkele jaren. Wanneer de gemeenteraad instemt met de investering, kunnen de werkzaamheden in de eerste helft van 2023 worden uitgevoerd.