‘Het is lang geleden dat FC Twente zo met de rug tegen de muur stond’

Behalve het onnodige gelijkspel van FC Twente in en bij FC Groningen liet clubwatcher Leon ten Voorde zijn licht schijnen over het al dan niet aanblijven van Jan Streuer als technisch directeur van de Enschedese club. Aan zijn lot is ook dat van trainer Ron Jans verbonden, die dit seizoen bezig is aan zijn derde jaar bij FC Twente. „Als Streuer blijft, dan blijft Jans ook”, zegt Ten Voorde in de nieuwste aflevering van onze podcast over de twee Twentse profvoetbalclubs.