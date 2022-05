Het lijkt drukker in de treinen van Keolis, maar dat is vooral ‘in de beleving’

Om zijn stelling te ondersteunen, voert woordvoerder Martijn Juffer aan dat het aantal reizigers op dit moment ongeveer 80 tot 85 procent is van het aantal dat voor corona met de blauwe treinen reisde. „Dat loopt langzaam op, maar we zijn er nog lang niet en wanneer we weer de 100 aantikken, is de vraag. Of we de 100 nog aan gaan tikken. Mensen werken meer thuis, gaan minder op pad. Ook niet met het OV. En minister Kuipers waarschuwt alweer voor een nieuwe coronagolf... Maar we zijn blij dat we inmiddels weer op die 80 procent zitten.”

Al snel stampvol

Dat er veel mensen klagen, wijt hij aan gewenning. „Dat is ook wat wij horen”, bevestigt Juffer. „Niet alleen in de treinen, ook in de bussen. We zetten hetzelfde materieel in als voor corona. Hoogstens wordt er een enkele keer wat geruild. Het is met name in de beleving van mensen een stukje drukker. Ze zijn door corona wat meer ruimte om zich heen gewend”, zo concludeert hij. Na twee jaren van 1,5 meter afstand houden, lijkt gematigde drukte in de trein al snel als stampvol.