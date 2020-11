Het mysterie van de Enschedese bosjesman: ‘Dat ik hem tegenkwam, was stom toeval’

Video Enschedese Jennie (51) moet wennen aan nieuwe look dankzij tv-show: ‘Had dit zelf niet uitgekozen’

4 november ENSCHEDE - De Enschedese Jennie is woensdagavond door het programma Hotter Than My Daughter op RTL5 volledig in het nieuw gestoken. Toch kon er na afloop niet echt een lachje af bij de fan van ellenlange extensions en kleding vol ‘bling bling’, toen ze voor het eerst in de spiegel mocht kijken. „Dit is toch wel even wennen.”