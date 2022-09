Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

REGGESTREEK - Wat een vooruitzicht. En wat een uitzicht vooral! Hebben we het straks in één adem over de Eiffeltoren, Burj Khalifa, Euromast én de Holterbergtoren? De plannen liegen er niet om. Zeker 50 meter hoog, dus met de berg meegerekend 110 meter boven zeeniveau, wordt het gevaarte bij Holten. Zodat je bovenin 360 graden om je heen kan kijken, zonder boomtoppen voor je snufferd. Tenzij er een waslijst aan bezwaren binnenkomt, natuurlijk.

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over een padelrel in Vriezenveen, de omstreden batterijtrein tussen Almelo en Hardenberg en meer poen voor hen die de energierekening niet meer kunnen betalen.

ALMELO - Wat houdt de mensen in Almelo bezig op de drempel van zomer en herfst? De antwoorden hangen op kattebelletjes voor het raam van de tijdelijke radiostudio van Pointer in de binnenstad. De journalisten van Pointer zijn deze maand neergestreken aan de Grotestraat 56. Ze peilen hier de stemming onder het volk en maken radioprogramma’s.

NOORDOOST TWENTE - Het is een precair onderwerp dat zich maar lastig in de openbaarheid laat bespreken: het drugsgebruik onder jongeren en jong volwassenen in de Boeskoolstad. Een probleem dat ook in omliggende dorpen de kop opsteekt. Om helder te krijgen hoe groot dit probleem nu eigenlijk is en wat er aan gedaan kan worden, gaan onderzoekers van het Trimbos Instituut volgende week in gesprek met jongeren en hun ouders. Grote vraag is natuurlijk wat er met de uitkomsten van deze aanpak wordt gedaan. Niet alleen in het stadhuis of politiebureau, maar ook in de huiskamers van alle gezinnen die dit aangaat.

HENGELO/BORNE/GOOR - Bah, wat een chagrijn en onvrede weer deze week. Je zou er depressief van worden. Niet doen! Er gebeurde, zoals altijd, ook genoeg waar je vrolijk van wordt. Wat dacht u van een bankdrukker in Hengelo die dé smoes heeft gevonden om niet bij zijn schoonouders te eten? Of anders van een tweeling die zich met een slim winkelwagentje naar een hoger niveau rijdt in Goor en een sportheld van onze grootste sportheld die zo maar in Borne komt squashen?

ENSCHEDE - Het is een heel bedrag, maar dan heb je ook wat. FC Twente wil voor 14 tot 17 miljoen euro het hele Diekmancomplex ombouwen tot hypermodern trainingscentrum. En de bouw moet volgend jaar al beginnen. Verder kwamen er deze week vluchtelingen in het Diekman, en bleken er 200 mensen geheimzinnig dood te zijn…

HAAKSBERGEN - Hij laat Nederlanders en Duitsers samen roken en lapt de nicotine vrolijk van zijn 150 m2 glas. Het bracht Haaksbergenaar Han Hilderink eeuwige roem voor zijn sigarenlounge: de salon hoort tot de top vijf van de wereld. Prachtig. En hoe gaat het eigenlijk met onze blonde volkszanger Thomas Berge?