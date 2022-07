Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

HELLENDOORN/WIERDEN/RIJSSEN-HOLTEN | De N35. Je zal er maar naast wonen. Elke ochtend en middag file voor je deur. En dat al 7 jaar. In 2015 opende de Salland-Twentetunnel en werd de weg tussen Nijverdal en Wierden een flessenhals. Plannen voor verbreding en verplaatsing schuiven steeds verder vooruit. Streefjaar is nu 2025, mits stikstofeisen dat toelaten. Bewoners als Bert Broeze en Anouk Hopster wachten in spanning af.

HENGELO/BORNE/MARKELO | Er komt wat bij en er gaat of moet wat weg. Dat gaat soms in een vloek en een zucht. Soms kost het een avondje of twee praten. Of is er eerst een bezoekje aan Lourdes voor nodig. Of het nou om een nieuwe priester uit Hengelo gaat, drie wethouders en een tillift in Borne of een diervoeder in Markelo: ze dragen allemaal een verhaal met zich mee.