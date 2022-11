Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

NOORDOOST-TWENTE | Met loeiende sirenes reden de hulpdiensten zondagavond naar de Schipleidelaan. Daar, ter hoogte van de Shell, maakte een noodlottig ongeval een einde aan het leven van een 50-jarige Oldenzaler. Nog geen 48 uur later rukten politie en ambulance opnieuw uit naar diezelfde plek. Hoe kan het zo misgaan op een weg, die net verkeersveiliger is gemaakt?

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over David tegen Goliath langs het kanaal, geblunder in Engbertsdijksvenen, de plannen voor 2023, de epische wandeltocht van Marcel en, natuurlijk, Sinterklaas.

HAAKSBERGEN | Twentenaren beoordelen hun geluk met een 7,1. Haaksbergenaren doen daar een schepje bovenop en geven hun geluk een dikke 7,5. Prachtig natuurlijk, maar denken we alleen aan ons eigen geluk, of ook aan dat van een ander? Want waarom bestaat Zwarte Piet hier nog, terwijl kinderen er serieus bang van worden?

HENGELO/HOF VAN TWENTE/BORNE | Het een was weg, werd teruggevonden als afval en blijft dat voorlopig ook. Het andere willen we niet, want afval, maar mag blijven komen. Ja, je raakt de weg soms een beetje kwijt in Hengelo en Hof van Twente. Terwijl Borne juist probeert te voorkomen dat sommige inwoners echt van het pad raken. Verward? Dat zult u niet meer zijn na het lezen van een nieuwe aflevering van de wekelijkse nieuwsupdate.

ENSCHEDE | Allemachtig wat een tekst, dat Overijssels Volkslied. ‘’K Heb U lief; G’omvat in Glorie Oudheid, kunst en klederdracht’. Pff, dat krijg je er toch niet uit? Dat heeft ook geen Tukker ooit geprobeerd. Wij hebben ons eigen Twents Volkslied. Laat ze dat andere ding maar mooi in Zwolle houden. En een winkel van Kim Kötter hebben ze daar lekker ook niet.

ALMELO | Er was deze week een hoop gedoe over een tijdelijk bouwsel aan de Oude Veemarkt. Het houten optrekje staat symbool voor de stedenband tussen Almelo en de Armeense stad Ejmiatsin. Het was onderdeel van een tentoonstelling.

REGGESTREEK | Je zou maar aan het spoor in Rijssen, Wierden of Holten wonen. Dan staat je de komende jaren wat te wachten. 17.000 goederentreinen als het tegenzit. Voor de helderheid: dat zijn er bijna 10.000 meer dan nu. En dat terwijl nu de kopjes en schoteltjes al in de kasten rinkelen. Erger nog is dat muren scheuren en tegels knappen. Niet zo gek dat de buren het er niet bij laten zitten.