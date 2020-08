Het verhaal achter de bijzondere rouwadvertentie van Enschedeër PA3AZS: ‘ Geen gedoe rond mijn kist’

Erik Maarsingh van GGD Twente roept op: ‘Zet CoronaMel­der nu op je telefoon’

17 augustus ENSCHEDE - Twee belangrijke ontwikkelingen in Twente en de Achterhoek in de strijd tegen corona: sinds vandaag is voor mensen uit deze regio de app CoronaMelder volledig in werking en in Almelo heeft de GGD een nieuwe coronateststraat in gebruik genomen. „Nu nog allemaal meedoen”, is de oproep van GGD Twente.