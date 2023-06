Het wordt 30 graden, maar de buitenbaden van het Twentebad in Hengelo blijven dicht

Twee ongelukken op zelfde plek: ‘situatie onoverzich­te­lijk, Enschede heeft nieuwe spoorbrug nodig’

De spoorbrug in de Noord Esmarkerrondweg in Enschede is niet veilig. Vorige week gebeurde er twee dagen achter elkaar een ongeluk. Het is er onoverzichtelijk, erkent wethouder Marc Teutelink. Hij belooft maatregelen en later zelfs een heel nieuwe brug.