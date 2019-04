Hij komt eraan, de gasgestookte warmtepomp: ‘Je hebt ‘m binnen 5 tot 8 jaar terugverdiend’

Video Hierom is parkeren bij het MST in Enschede zo duur

3 april ENSCHEDE - Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede hoort bij de duurste ziekenhuizen van Nederland om je auto te parkeren. Door de recente verhoging naar 2,90 euro per uur, stijgt het Twentse ziekenhuis naar plek drie in de lijst van ziekenhuizen met de hoogste parkeertarieven. Maar waarom zijn de tarieven in Enschede zo hoog?