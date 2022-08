Hoe behandelt Enschede de vrouwelijke student? ‘Alleen sociale controle is niet genoeg’

Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) ging voor de zoveelste keer de fout in. Grensoverschrijdende uitspraken als: ‘Vrouwen zijn sperma-emmers’ en ‘Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer’ klonken er tijdens het lustrumdiner van enkele weken geleden. ‘Kapstokhertje’, ‘matras’ of ‘gleufdier’. Zomaar een aantal woorden uit het online studentenwoordenboek, met allemaal dezelfde betekenis: een vrouw die seks wil. De cultuur binnen studentencorpsen is bij vlagen onthutsend. Ervaren studentes in Enschede hetzelfde schokkende seksisme als wat er zich in Amsterdam afspeelt?