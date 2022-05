Hoe een Twents koppel gestrande passagiers opving in Newfoundland ten tijde van 9/11

Theater na de Dam actuali­seert de Jodenster in theater­stuk: ‘Van de acht acteurs zou er één geen teken hoeven dragen’

ENSCHEDE - De half miljoen zo gehate Jodensterren die Joden in de Tweede Wereldoorlog in Nederland moesten dragen van de bezetter, werden in Enschede geproduceerd. ‘Wat doet zo’n ster, of een ander haatsymbool, met z’n drager?’ De Theatermakerij onderzoekt het voor Theater na de Dam.

4 mei