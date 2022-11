Hoe familiebedrijf Luiten uit Enschede na 50 jaar blijft groeien met fruithandel: ‘Ongelofelijk, hè? Ik ben ontzettend dankbaar’

Op een kistje

Henk Luiten begon in 1972 zijn fruithandel. Dat vijftig jaar later niet alleen zijn kinderen maar ook zijn schoondochters en kleinkinderen in het bedrijf werken, had hij nooit kunnen bedenken. Henk zegt er wel direct bij dat de kinderen nooit zijn gepusht. Rob, Maarten en Frank waren een jaar of 10 toen ze voor het eerst mee mochten naar de markt. „We konden niet eens boven de kraam uit kijken”, herinnert Frank zich. „Dan zette onze vader een kistje op de kop en sprongen wij erop. Dan leken we wat groter. En zo mochten we voor het eerst wat verkopen.” Daarna hebben ze alle drie nooit iets anders meer willen doen.