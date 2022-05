Hoe gekker hoe beter bij finish Batavierenrace in Enschede, dag na de start in Nijmegen

Jongeren gaan zelf theater maken in wandelvoor­stel­ling van Theater Sonnevanck

ENSCHEDE - Theater Sonnevanck geeft twaalf jongeren een kans om zelf theater te maken met het project Playground053. Op 6, 7 en 8 mei is de voorstelling Stadsvlucht te zien. Het publiek loopt tijdens deze voorstelling langs verschillende locaties in de wijk De Bothoven. „Het is een vrij grote productie”, aldus Koen Waanders van het theater.

27 april