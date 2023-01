Hoe het Enschedese ‘woonwinkeltje’ van Manon een begrip werd: ‘Weinig mensen begrepen ons, wat haal je jezelf op de hals?’

Enschede

„Ik ben geboren aan de Laaressingel in Enschede. Mijn ouders hadden hier jarenlang een brood- en banketzaak aan huis: Maison Flora. Thuis was voor mij een warm nest, maar die winkel was niet echt mijn ding. ’s Ochtends om 8 uur werden mijn zus en ik wakker van die winkelbel. En dan dat gesleep met die soesjes op bakplaten. Het was ook nog eens keihard werken voor weinig geld. Uiteindelijk stapten mijn ouders daarom ook over op damesmode. Ze zijn inmiddels 80 en 82 jaar, en nog net zo ondernemend. Meerdere dagen per week helpen ze ons in de winkel.”