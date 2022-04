Hoe kom je als verslaggever bij de drillrapscene en loopt een zéér duistere zaak naar een bedrijf in onze regio?

Chirurgen MST repareren als eerste in Nederland een hartklep via de oksel: groot voordeel voor patiënten

ENSCHEDE - Hartchirurgen van het MST in Enschede hebben als eerste in Nederland een niet goed functionerende hartklep gerepareerd met een operatie via de oksel. Dit is een grote stap vooruit, ook voor het herstel van patiënten.

6:37