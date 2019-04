Hoe merkloos bier bij een wasstraat in Nijkerk veranderde in Grolsch

MediaMarkt overweegt vertrek uit centrum van Enschede

6:22 ENSCHEDE - Officieel wordt het niet bevestigd. Maar het is wel duidelijk dat MediaMarkt een van de belangstellenden is voor het vrijkomende pand van Poco aan het Woonplein. De verhuizing van MediaMarkt, een van de publiekstrekkers in de binnenstad, zou een revolutie ontketenen onder centrumondernemers en het gemeentebestuur in een lastig parket brengen.