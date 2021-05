Hoe schoon is de bodem in Oost-Nederland? Dat valt nog steeds vies tegen

Politie maakt eind aan verjaar­dags­feest in Enschede

21 mei ENSCHEDE - De politie heeft vrijdagavond rond 21.30 uur een einde gemaakt aan een feestje in de Marie de Roodelaan in Enschede. Een 16-jarig meisje vierde daar haar verjaardag. Het verjaardagbezoek gebruikte lachgas en rende door de buurt, door tuinen, klom over schuttingen en liep over daken. In een enkele tuin hield de politie een controle omdat er mogelijk nog drie of vier jongens verstopt zouden zitten. Dat was niet het geval.