Hoe the Swingin’ Sixties uit Goor zijn verdwenen. ‘Hotel Kobes werd gesloopt, we kregen Zeeman terug’

UT-prof Bram Nauta wint Simon Stevin­prijs: ‘Niet slecht voor een jongen van de mavo’

Als hij flink zijn best zou doen zou hij de mavo kunnen halen, zei het hoofd van zijn basisschool in Almelo. Bijna vijftig jaar later wint Bram Nauta, hoogleraar chipdesign aan de Universiteit Twente de Simon Stevinprijs, een van de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland. „Ik zou aan mijn oude leraar willen zeggen: het is gelukt.”