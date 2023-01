Hof van Twente en IT-bedrijf Switch komen er niet uit, rechter moet oordeel vellen in miljoenenzaak na hack

De rechter moet toch een oordeel vellen over de miljoenenclaim van Hof van Twente op Switch IT Solutions uit Enschede. De gemeente eist dat het bedrijf opdraait voor de schade na de grote hack van de gemeentelijke computers in 2020. De rekening bedraagt 4 miljoen euro. Onderhandelingen liepen op niets uit.

De standpunten van Hof van Twente en Switch IT Solutions lagen afgelopen november in de zittingszaal mijlenver uiteen. Volgens de gemeente leverde de systeembeheerder een wanprestatie. Daardoor konden hackers in 2020 het ICT-netwerk van de gemeente binnendringen, systemen vernietigen en privacygevoelige data versleutelen of stelen. De schade liep volgens de gemeente richting de 4 miljoen euro.

Volgens Switch IT was het meer een kwestie van eigen schuld, dikke bult. De ambtenaren hadden bijvoorbeeld zelf de deur open laten staan, want een systeembeheerder van de gemeente gebruikte het wachtwoord ‘Welkom2020’.

Onderhandelingen

Toch zeiden partijen vorig jaar tegen de rechter dat ze nog een keer naar de onderhandelingstafel gingen. Een eerdere poging in de zomer van 2022 bleek vruchteloos. Ook deze keer kwamen Hof van Twente en Switch IT er niet uit. De rechtbank laat desgevraagd weten dat de bodemprocedure weer is opgestart. Een uitspraak wordt rond april verwacht.