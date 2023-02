Hola wil nog niet met traditie breken: met klein paasvuurtje gaat Langelo Honesch ‘gewoon’ door

HAAKSBERGEN - Het paasvuur van Hola in Haaksbergen gaat toch door. Op de hoek Oldenkotsedijk - Molenveldweg steekt de oudste buurtbewoner op eerste paasdag ‘gewoon’ een boake aan, al is die kleiner dan ooit op deze locatie.

Bij de belangenvereniging van de buurtschap Langelo Honesch hebben ze de koppen nog eens bij elkaar gestoken, nadat ze vorige week een brief van de provincie kregen met daarin strenge uitstootrichtlijnen. Voor paasvuren vlakbij kwetsbaar Natura 2000-gebied mag nog maar een fractie van de houtstapel van vroeger gebouwd worden.

200 kuub, geen 1000

Hoe dichter bij dieprood gekleurd gebied op de stikstofkaart, hoe minder kuub hout de brandstapel mag bevatten. Volgens de richtlijnen blijft het voor Hola bij iets van 200 kuub. „Dat staat niet in verhouding tot de slordige 1000 kuub die jaarlijks voor de boake werden aangevoerd”, schetst Alphons Siemerink van de organisatie.

De neerslag van stikstof wordt berekend aan de hand van de ‘aerius calculator’. Vanaf zo’n anderhalve kilometer afstand van zogeheten kwetsbaar gebied is de lol er eigenlijk wel vanaf. In Buurse besloten ze daarom afgelopen week wel tot het schrappen van het paasvuur. Bij Hola willen ze we nog niet aan. Hier haalden ze ooit een recordhoogte van 30 meter met een veelvoud van de traditionele hoeveelheid snoeihout. Die tijden lijken voorgoed voorbij.

In knusse sfeer

Siemerink: „Het wordt een klein paasvuur. Dat mag duidelijk zijn. Het heeft afgelopen week binnen de belangenvereniging best nog even tot discussie geleid. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we op dit moment niet met deze traditie willen breken. We denken bovendien dat je veel mensen net zo goed een plezier doet met een kleiner paasvuur in een knusse sfeer.”

Niet met traditie breken

Het besluit staat volgens Siemerink los van de hoop om in de toekomst wellicht weer een normaal paasvuur te mogen houden. „Op dit moment kan niemand zeggen wat de toekomst voor paasvuren brengt. Als belangenvereniging Langelo - Honesch gaat het ons er vooral om dat we nog niet met deze mooie traditie willen breken. Volgend jaar zien we wel verder.” Er volgt overigens geen oproep voor aanvoer van snoeihout. Dat wordt intern geregeld bij Hola.