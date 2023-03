Hondenbelasting in steeds meer Twentse gemeenten afgeschaft, maar in Hengelo gaan eigenaren juist meer betalen

In Enschede betalen hondenbezitters €90,12 per jaar, per hond. Dat is flink meer dan in Rijssen-Holten, waar hondeneigenaren €39,50 per jaar moeten betalen. Een eventuele tweede hond kost je daar €58,00 per jaar. Hengelo is de derde gemeente in Hengelo waar hondenbezitters nog belasting moeten betalen. Een hond kost je daar €88,32 per jaar. Een tweede hond kost liefst €145,92 per jaar.