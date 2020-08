Honderden auto’s bij spontane carmeeting in Enschede: ‘Dit is bij ons in Duitsland onmogelijk’

In het begin van de avond verzamelden zich al de eerste autoliefhebbers om er te pronken met hun opgevoerde en omgebouwde (race)auto’s. Maar al snel stroomde de parkeerplaats achter de evenementenhallen van Go Planet vol. Op het hoogtepunt van de avond stonden er minstens 500 auto’s opgesteld bij de carmeeting en waren er dus al gauw zo’n duizend mensen bijeen..

Stuntende wagens, waterpijpen en wegwerpbarbecues

Volledig scherm Sommige bezoekers van de carmeeting hebben tuinstoelen, waterpijpen en wegwerpbarbecues meegenomen. © Robin Hilberink Hoe later op de avond, hoe gekker de acties. Na 23.00 uur is de hoofdroute langs de parkeerplaats een soort racebaan geworden, waarop ieder zijn kunsten kan vertonen. Het publiek, autoliefhebbers van heinde en verre of nieuwsgierige Enschedeërs, staat schouder aan schouder aan weerszijden van de asfaltstrook opgesteld. Het zou een scène uit de beroemde filmreeks Fast & Furious kunnen zijn.



Sportieve wagens komen op hoge snelheid voorbij, motorrijders en scooterbestuurders maken wheelies (rijden op één wiel) en anderen maken er een kunst van om met slippende banden zo veel mogelijk rook te produceren of vlammen uit de knalpijpen te laten schieten. Er gebeuren geen ongelukken, maar het gaat vaak maar net goed. De parkeerplaats zelf verandert in een evenemententerrein. Uit een box op het dak van een auto klinkt luide muziek. Vol trots stellen aanwezigen hun auto’s tentoon. Anderen roken vanuit de kofferbak een waterpijp of hebben een wegwerpbarbecue meegenomen.

Veel Duitsers aanwezig

Opvallend is dat zich onder de bezoekers en deelnemers van de meeting vooral veel Duitsers bevinden. “Omdat Duitsers gek zijn op auto’s”, vertelt Timo uit Münster. “Voor corona was er bij vrijwel elke week zo’n meeting in de buitenlucht.” Duitsland hanteert volgens hem een streng beleid als het gaat om dergelijke bijeenkomsten. Dat was altijd al zo, maar in coronatijd is de politie extra streng. De autoliefhebbers houden elkaar zodoende via social media op de hoogte. “Deze ontmoeting is aangekondigd in openbare groepen op Facebook”, aldus Timo.

‘Dit zou bij ons direct gestopt worden’

Een andere bezoeker uit Münster is Melvin. Hij doet vaker mee aan carmeetings, zegt hij terwijl hij naar zijn flitsende Volkswagen Golf GTI wijst. Hij verbaast zich niet zozeer over het aantal mensen dat zich heeft verzameld. “Hier hebben we maanden op gewacht. Voor velen is dit de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat ze weer een carmeeting hebben. Daar wil je bij zijn. Ook als je van ver moet komen.”

Quote Hier hebben we maanden op gewacht Melvin , Autoliefhebber uit Münster

Melvin vervolgt: “Waar ik me wel over verbaas is dat dit hier in Nederland gewoon kan. In Duitsland zijn de corona-regels veel strenger. Vorige week is er geprobeerd een meeting te houden in Nordhorn, maar binnen tien minuten werd die al afgebroken door de politie. Als je met te veel mensen bij elkaar bent krijg je een boete.”

200 kilometer rijden voor een carmeeting

Dat de Duitsers bereid zijn om een stukje te rijden voor een autotreffen, blijkt uit een analyse van de aanwezige kentekens: Tecklenburg, Warendorf, Cloppenburg, Oldenburg en zelfs Leer komen voorbij. De uit Paderborn afkomstige Justin heeft ook bijna 200 kilometer achter het stuur gezeten om hier te zijn. „Omdat dit in Duitsland niet mag. Dan heb ik het er wel voor over om anderhalf uur te rijden”, zegt hij. Zelf doet de jonge Duitser niet mee aan de stunts. Zijn omgebouwde Mercedez Benz 230 staat veilig op de parkeerplaats. Samen met wat bevriende autofanaten bekijkt hij vanuit een tuinstoel liever de slippende en scheurende auto’s van anderen. “Enschede is te gek”, vindt Justin. “De politie doet hier niets.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Rond 22.00 uur, als het hoogtepunt van de carmeeting nadert, rijdt een politiewagen een rondje over de parkeerplaats van IJsbaan Twente. © Robin Hilberink

Politie rijdt een rondje

Hoewel er geen vergunning voor een carmeeting is afgegeven en de grote groepen deelnemers zich veelal niet hielden aan de vanwege corona verplichte anderhalve meter afstand, was er gedurende de eerste uren van de openluchtbijeenkomst geen politie aanwezig. Pas om 22.00 uur, toen de meeting het hoogtepunt naderde, maakte een politiewagen een rondje over het terrein. Ondertussen gingen de autoliefhebbers hun gang. Voor middernacht is de politie in ieder geval niet teruggekeerd en is er ook niet ingegrepen. Op Twitter heeft CDA-raadslid Ayfer Koç al haar verontwaardiging uitgesproken. ‘Bizar, in Duitsland kan dit niet maar in Enschede wel. Was hier geen vergunning voor vereist met zoveel mensen en overlast? En in hoeverre zijn de coronaregels in acht genomen? Kortom vele vragen voor het college.’

Volledig scherm In Enschede hebben zich zaterdag in het begin van de avond honderden auto’s zich verzameld voor een carmeeting. © Robin Hilberink

Volledig scherm In Enschede hebben zich zaterdag in het begin van de avond honderden auto’s zich verzameld voor een carmeeting. © Robin Hilberink

Volledig scherm In Enschede hebben zich zaterdag in het begin van de avond honderden auto’s zich verzameld voor een carmeeting © Robin Hilberink

Volledig scherm In Enschede hebben honderden auto's zich verzameld voor een carmeeting © Wilco Louwes