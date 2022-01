Hoogbejaarde vrouw (94) uit Enschede beroofd in eigen huis: ‘Rotzakken, zijn het’

ENSCHEDE - Een 94-jarige vrouw uit Enschede is zaterdagmiddag in haar eigen woning het slachtoffer geworden van een ordinaire oplichterstruc. Twee mannen in werkkleding, die zeiden dat ze kwamen om een lekkage te verhelpen, namen haar portemonnee en pinpas mee. De politie hoopt de ‘rotzakken’ te vinden.

In werkkleding stonden ze zaterdagmiddag rond 14 uur voor haar deur, met een boodschap. Boven de woning van de 94-jarige vrouw, die op de begane grond van een complexje in de Adriaan van Ostadestraat in Enschede woont, zou een lekkage hebben plaatsgevonden. Zij waren opgeroepen om die te verhelpen. Hoewel de vrouw niet precies wist waar het over ging, liet ze hen binnen. Te goeder trouw.

Speuren in de slaapkamer

Dat bleek een vergissing. Terwijl een van de ‘monteurs’ bij haar bleef, speurde de ander in haar slaapkamer. Niet naar de zogenaamde lekkage, maar naar haar portemonnee en andere waardevolle spullen. Nadat het ‘werk’ gedaan was, werd de hoogbejaarde vrouw gevraagd om voor de diensten een euro te betalen. Die heeft ze per pin voldaan. Het bleek een truc: zo wisten de mannen waar de portemonnee was.

Overstuur

Nadat de twee getinte mannen - die zwarte jassen met een gele streep droegen, kort zwart haar hadden en rond de 40 jaar worden geschat - de woning hadden verlaten, merkte ze dat haar portemonnee en pinpas weg waren. Overstuur heeft ze daarop haar kinderen gebeld, die de politie waarschuwden. De mannen waren toen echter al lang gevlogen.

‘Heel sneu’

Een politiewoordvoerder heeft geen goed woord over voor de oplichters, die misbruik maakten van de ouderdom van deze vrouw. „Het zijn gewoon rotzakken. Je betaalt in goed vertrouwen een euro, en dan word je op die manier bestolen. Heel sneu.”

Ruim 200 woningdiefstallen per jaar in Enschede

In Enschede werden afgelopen jaar 220 mensen slachtoffer van woningdiefstal, blijkt uit cijfers van de politie, in de hele regio Twente waren het er meer dan 750. Daaronder vallen niet alleen babbeltrucs, zoals deze, maar ook incidenten waarbij sprake was van inbraak, verbreking, inklimming, het gebruik van een valse sleutel of het doen alsof er een order voor dat adres is.

Er is nog niemand aangehouden. De politie hoopt op tips over de diefstal.