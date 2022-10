Hoogste aantallen sinds augustus: 23 Twentenaren met corona opgenomen in ziekenhuis

ENSCHEDE/ALMELO - Vorige week zijn 23 Twentenaren met corona opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij zijn nog niet alle weekendcijfers meegeteld. De week ervoor belandden 33 mensen uit de regio in het ziekenhuis.

Het zijn de hoogste aantallen sinds augustus, blijkt uit cijfers van de GGD Twente. De Twentenaren zijn opgenomen in de ziekenhuizen ZGT in Almelo en MST in Enschede. Het is niet bekend hoeveel coronapatiënten in totaal in de Twentse ziekenhuizen liggen.

Ziekenhuizen in heel Nederland behandelen momenteel 1126 positief geteste mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 20 juli. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 962 opgenomen mensen.

RIVM meldt najaarsgolf

Vorige week meldde het RIVM al dat er sprake is van een najaarsgolf. In een week tijd werden 19.031 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin augustus. Ten opzichte van een week eerder steeg het aantal positieve tests met 55 procent.

In Twente is die trend niet anders. Ook hier is het aantal positief geteste mensen niet meer zo hoog geweest als eind juli.

Herhaalprik

Het vaccineren met de herhaalprik is op 19 september begonnen. Alle zestigplussers worden op dit moment uitgenodigd. Tot en met dinsdag 4 oktober heeft GGD Twente 30.971 herhaalprikken gezet. Daarmee is de vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 70-plussers 29 procent en bij 80-plussers is dit 32 procent.