Hooibalen Slaghekkeweg in Glanerbrug bleven maar branden: ‘een minuscuul vonkje is al genoeg’

SPRAAKMAKER Joachim uit Lonneker (42) wordt tot priester gewijd: ‘Ik heb geen inkomen, maar hoef me ook geen zorgen te maken over de hypotheek’

AMSTERDAM/LONNEKER - Hij woont in klooster La Verna, een stille oase tussen de hoogbouw in Amsterdam. Joachim Oude Vrielink (42) koos voor een leven als minderbroeder franciscaan. In Lonneker, waar hij opgroeide, wordt hij binnenkort tot priester gewijd. Een unicum, al kan hij zich geen ander leven voorstellen. „Een gezin en kinderen, dát is pas een verantwoordelijkheid.”

4 september