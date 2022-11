Hooikist, klimop, vaker de was ophangen en andere tips in Enschede om de energierekening omlaag te halen

De snijdende oostenwind zou menigeen zaterdagmiddag aan het denken moeten zetten, maar heel erg druk is het niet in het coöperatiekantoor aan de Boulevard 1945. „Hoeft ook niet”, zegt woordvoerder Rens Weustink. „Het is een inloopmiddag. Het is ook de bedoeling dat bezoekers elkáár tips geven.”