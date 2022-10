Hoop op prijsplafond voor gebruikers blokverwarming, organisaties ‘denken graag mee’

In de plannen van het Kabinet voor een maximale prijs voor energie is tot nu toe niets geregeld voor huishoudens die hun warmte via een gezamenlijke ketel krijgen, zogenoemde blokverwarming. Hetzelfde geldt voor bewoners van woon-zorgcomplexen, zorghuizen en complexen voor studentenhuisvesting. Al deze bewoners hebben geen eigen aansluiting en lijken doordoor niet in aanmerking te komen voor het door het kabinet vastgestelde prijsplafond.

Vanuit de gemeente Enschede, de woonplaats van Omtzigt, spoorde wethouder Jeroen Diepemaat maandag eveneens het Kabinet en de Kamer aan een regeling te bedenken, waar ook de gebruikers van blokverwarming wat aan hebben. De Kamer heeft nu uitgesproken dat het kabinet wel iets moet regelen voor deze huishoudens.

De oplossing

De oproep via de motie van Omtzigt werd ondersteund door tal van maatschappelijke organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging Eigen Huis, de koepel van woningcorporaties Aedes, de Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond. Zij stuurden de Tweede Kamer een brief met het verzoek in te stemmen met de motie. Hoe zo’n regeling eruit moet gaan zien, is nog onduidelijk. Diepemaat had maandag de oplossing ook niet.

De genoemde organisaties geven echter aan wél mogelijkheden te zien, zo lieten ze de Kamer weten. „Wij hebben veel kennis van de situatie en de beschikbare gegevens en we denken dan ook graag mee over de uitwerking van een voorstel voor deze situaties, zowel in de huur- als de koopsector.”

Brievenbussen in een complex aan de Jekerstraat in Enschede. Al deze bewoners zouden geen recht hebben op een maximale prijs voor hun energie.