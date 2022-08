‘Huftergedrag’ op Het Rutbeek, dat ziet er zo uit: ‘Het houdt hier niet op’

Van ‘All you can eat’ naar de toonbank: Chantal en Georgio beginnen Pokémonwin­kel­tje in de binnenstad

ENSCHEDE - Zij moest haar Pokémon-kaarten vroeger stiekem kopen, hij was als klein jongetje al een die-hard fan. Per toeval kwamen Georgio Pan en Chantal Fung (beiden 27) erachter dat er leuke handel zit in Pokémon. Binnenkort openen ze hun winkeltje in de binnenstad. „Pokémon is een blijvertje.”

