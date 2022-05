Huize Enschede, een serie over het leven in studentenhuizen: ‘Zijn het echt die zuipende jongeren die van feest naar feest trekken?’

Je moet er diep voor in de buidel tasten, het is stoffig en elitair. Kortom: het theater is niet voor studenten. Dat vooroordeel wil het Wilminktheater voor eens en altijd uit de weg ruimen. „Het gevoel dat het theater niet voor hen is, klopt gewoon niet”, zegt Mathilde van de Veen van het Wilminktheater. „Studenten zijn best cultuurliefhebbers. Ze weten alleen niet dat er in de theaters van Enschede veel voor hen te vinden is.”