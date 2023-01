Hutjemutje op de groene pistes in Winterberg: ‘Ik heb ervoor betaald, dus gaan met die banaan’

De weersomstandigheden in Winterberg zijn vrij belabberd. Momenteel ligt er een luttele 30 centimeter sneeuw op de top (770 m) en in het dal ligt geen sneeuw. Verder staat er een stevige wind, is het regenachtig en tikt het kwik de 6 graden aan. Ook de komende weken ziet het er voor de wintersportliefhebbers niet veel beter uit: in Winterberg hoef je de komende weken niet op sneeuw te rekenen en de temperatuur blijft boven het vriespunt.

En toch is het stervensdruk op de lagere pistes. Want wie geboekt heeft, reist veelal af. Maar het echte wintersportgevoel is er amper: veel pistes zijn gesloten en dus staan de vakantiegangers met honderden in de rij voor de lift. Om naar een piste gebracht te worden waar het gras door de sneeuw piept.

Vertekend beeld

Een midweek naar Winterberg is voor de ervaren wintersporters uit Twente kinderspel. Denice Hellwig: „De overvolle piste die je op meerdere TikTok-video’s ziet, is het verzamelpunt in het dal van Winterberg. Het is daar ieder jaar druk met veel beginners en eigenlijk geeft de video een vertekend beeld. Wij skiën zelf op de wat hoger gelegen pistes en daar is het in tegenstelling tot de lager gelegen pistes prima te doen. Ik moet wel zeggen dat we vroeg beginnen en rond het middaguur stoppen, want vanaf dat tijdstip wordt het te druk en is het niet meer fijn skiën.”