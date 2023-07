Ik geen Hazes-je, jij geen studiedag, dat lijkt me een lekkere deal met de school van je kinderen

Van interim tot ‘CEO’: het opmerkelij­ke succesver­haal van deze Oldenzaal­se bij Oyfo Hengelo

Het begon met een interim-klus van drie maanden, nu is ze de baas. De carrière van Marloes Nijhuis uit Oldenzaal is op z’n minst bijzonder te noemen. De nieuwe algemeen directeur van Oyfo in Hengelo blikt terug én vooruit.